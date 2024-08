Tropical Islands Resort

Ernstig ongeluk in waterpark: jongen (16) valt uit palmboom

In het overdekte Duitse waterpark Tropical Islands vond eind vorige maand een merkwaardig ongeluk plaats. Hulpdiensten werden opgeroepen nadat een 16-jarige jongen gewond was geraakt bij een incident. De knul bleek midden in de nacht een palmboom beklommen te hebben.

Tropical Islands, gelegen nabij Berlijn, staat vol met exotische planten en bomen. De tiener raakte 's nachts rond 03.00 uur gewond toen het bestijgen van een metershoge palmboom fout afliep. Hij maakte een val naar beneden en liep ernstige verwondingen op.

Dat meldt de politie. De bezoeker moest per reddingshelikopter naar het ziekenhuis worden gebracht. Tropical Islands, gebouwd in een oude zeppelinhangar, is deze zomer geopend tot 23.30 uur. Vakantiegasten mogen 's nachts echter in de hal blijven. Zij kunnen in de tropische wereld overnachten.