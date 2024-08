Europa-Park Erlebnis-Resort

Poedel achtergelaten in busje bij Europa-Park: brandweer grijpt in

De brandweer heeft een tien maanden oude poedel bevrijd uit een busje bij Europa-Park. Beveiligers van het Zuid-Duitse attractiepark ontdekten het hondje eind vorige maand, opgesloten op het parkeerterrein van de camping. Zij schakelden de hulpdiensten in.

De eigenaar had de ramen een stukje open gezet. Toch zorgde een buitentemperatuur van 28 graden ervoor dat het in de wagen bijna 50 graden werd. Het busje stond in de zon en het dier had geen water ter beschikking. Bovendien was de poedel al zichtbaar aan het hijgen. Snel handelen was volgens de politie noodzakelijk.

Toegesnelde brandweerlieden hebben het dier kunnen bevrijden. Tegen de eigenaar wordt proces-verbaal opgemaakt. De Duitse politie benadrukt dat auto's zelfs bij een buitentemperatuur van slechts 20 graden al razendsnel kunnen opwarmen. Als het 40 graden wordt in de auto, kan dat dodelijk zijn voor een hond.



Dierenbescherming

In het parkreglement van de Europa-Park Camping valt te lezen dat honden welkom zijn op het terrein. Ze moeten wel aangelijnd blijven en het baasje is zelf verantwoordelijk voor het opruimen van de uitwerpselen. "Dieren mogen bij hoge buitentemperaturen niet in voertuigen zonder airconditioning worden achtergelaten", staat er bovendien. "In geval van een overtreding worden dierenbescherming en de politie hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld."