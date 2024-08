Europa-Park Erlebnis-Resort

Arbeidsongeval in Europa-Park: medewerker (33) ernstig gewond

Bij een arbeidsongeval in het Duitse pretpark Europa-Park is een 33-jarige medewerker zwaargewond geraakt. Dat heeft de politie afgelopen weekend bekendgemaakt. Het personeelslid was bezig met het besturen van een vorkheftruck, een voertuig dat gebruikt wordt om pallets te verplaatsen.

Volgens de eerste bevindingen kwam de truck vrijdagmiddag 26 juli abrupt tot stilstand toen de hefvorken de grond raakten. Daardoor klapte het slachtoffer tegen de voorruit aan. Hij liep daarbij ernstig letsel op. Een ambulance moest de man naar een nabijgelegen ziekenhuis brengen.

Er ontstond ook materiële schade, met een kostenpost van naar schatting 15.000 euro. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart. Waar in het pretparkresort het incident precies plaatsvond, wordt niet gecommuniceerd. Europa-Park bestaat uit een attractiepark, een waterpark, meerdere hotels en uitgaansgelegenheden.