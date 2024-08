Leveranciers

Programma van Europa's grootste pretparkbeurs bekend: presentaties van Efteling, Toverland, Plopsa en Vekoma

De grootste pretparkbeurs van Europa komt steeds dichterbij. Eind september vindt in conferentiecentrum RAI Amsterdam de IAAPA Expo Europe plaats. Inmiddels is vrijwel het volledige programma bekend. Hoogtepunten zijn presentaties en interviews rond bekende namen als de Efteling, Toverland, de Plopsa Group en attractiebouwer Vekoma.

De IAAPA Expo Europe wordt jaarlijks in september gehouden, ergens in Europa. Voor het eerst in zes jaar komt het evenement weer naar Nederland. Naast een beursvloer met meer dan 18.600 vierkante meter aan stands - de grootste versie van de Europese show tot nu toe - kunnen bezoekers een groot aantal presentaties bijwonen.

Eén van de belangrijkste onderdelen is de zogeheten Leadership Breakfast op woensdagochtend 25 september, waarbij twee directeuren presentaties geven over actuele uitdagingen en innovatieve oplossingen. Dat zijn Toverland-directeur Jean Gelissen jr. en Gerro Vonk van Driestar Investments, de investeerder achter het gerenommeerde vakantiepark Hof van Saksen.



Europa-Park

Daarnaast zorgt IAAPA wederom voor paneldiscussies met prominente directieleden uit de amusementswereld. Gezien de populariteit zijn er dit jaar twee CEO Talks in plaats van één. Op dinsdag 14 september komen Michael Mack van Europa-Park, Scott O'Neil van Merlin Entertainments en Zeina Dagher van Dubai Holding Entertainment langs.



Dubai Holding Entertainment is de firma achter parken als Motiongate Dubai, Real Madrid World en Legoland Dubai. Op woensdag 25 september volgt een tweede CEO Talk met Anne-Mart Agerbeek van de Limburgse achtbaanbouwer Vekoma, Carl Lenaerts van de Plopsa Group en Wouter Dekkers van Momentum Leisure, het Nederlandse bedrijf dat de Poolse Majaland-parken runt.



Nieuwe koers

Op 24 september staat ook een presentatie op de planning van Savitri Groag, de duurzaamheidsmanager van de Amsterdamse dierentuin Artis. Even later geeft Carolien Ottjes, marketing- en communicatiemanager van Diergaarde Blijdorp, tekst en uitleg over de nieuwe koers van het Rotterdamse dierenpark. Operationeel directeur Andy Hygate van het Engelse attractiepark Pleasure Beach komt op 25 september praten over innovatie met behoud van nostalgie.



Het Young Professional Forum op 25 september is bedoeld voor personen tussen 18 en 35 jaar. Zij kunnen luisteren naar verhalen van onder meer marketingdirecteur James Cox van Pleasure Beach Resort, hoofd marketing Cassidy Newman van glijbaanbouwer WhiteWater en Eric Cosset, operationeel directeur van Disneyland Paris.



Symbolica

Een andere highlight is de presentatie Iconic Ride Spotlight op 26 september, waarbij medewerkers van de Efteling uit de doeken doen hoe de darkride Symbolica is gerealiseerd. Op het podium verschijnen projectmanager Jaap den Bleker, ontwerper Sander de Bruijn, technisch manager Hein Oomen en showontwikkelaar Stan Dingemans.



Naast de activiteiten in de RAI zijn er ook zogeheten EDUTours, waarbij deelnemers per bus naar Nederlandse trekpleisters worden gebracht voor een rondleiding. Daarvoor moeten aparte kaarten aangeschaft worden. Op maandag 23 september staan bijvoorbeeld bezoekjes gepland aan de Efteling en Avonturenboerderij Molenwaard; het educatieve park van Van Hoorne Studios.



Space Expo

Men kan die dag ook kiezen voor de Indoor Entertainment Day, met Ripley's Believe It or Not!, A'DAM Lookout, This is Holland, Sherlocked, Madame Tussauds, The Amsterdam Dungeon en The Upside Down. De Science Centers and Edutainment Day gaat langs Corpus in Oegstgeest, Space Expo Noordwijk en Naturalis in Leiden.



Tot slot worden voorbereidingen getroffen voor een veiling met exclusieve pretparkitems, waarvan de opbrengsten naar het goede doel gaan. Het volledige programma is te raadplegen op de website van de branchevereniging: iaapa.org. Daar zijn ook tickets verkrijgbaar. Toegang tot de beursvloer kost 175 euro voor niet-leden, 105 euro voor IAAPA-leden en 60 euro voor studenten.