Kermis

Arm van kermisattractie breekt af: man (36) overleden

Bij een bizar ongeluk op een Spaanse kermis is een 36-jarige man om het leven gekomen. De mechanisme arm van een molen met op en neer springende gondels brak tijdens een ritje af. Dat gebeurde bij een attractie met de naam Saltamontes, het Spaanse woord voor sprinkhaan.

Het ongeval vond afgelopen weekend plaats in de gemeente Vigo, gelegen in het noordwesten van Spanje. Volgens ooggetuigen kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag één van de armen van de carrousel los. De man raakte vervolgens de omheining van de attractie met zijn hoofd.

Toen de hulpdiensten arriveerden, was hij al overleden. Uit een politierapport blijkt dat de attractie in maart nog een technisch keuring heeft ondergaan: alle documentatie was in orde. De vrouw van het slachtoffer, die naast de man in het karretje zat, kwam met de schrik vrij.



Oorzaak

Vanwege het voorval zijn alle activiteiten op de kermis stilgelegd. De organisatie van het evenement heeft de nabestaanden van de man gecondoleerd. Een onderzoek moet de oorzaak van het incident achterhalen.