Efteling zorgt voor zomerse spelletjes en activiteiten in speelbos Nest

De Efteling probeert meer leven in de brouwerij te brengen bij speelgebied Nest. Deze zomer staan in de speeltuin dagelijks meerdere spelletjes en activiteiten op het programma. Op een speciaal krijtbord valt te lezen wat er tussen 11.00 en 21.00 uur te doen is voor de kleintjes.

In het speelbos zijn elke dag zogeheten Nest-wakers aanwezig: medewerkers die een oogje in het zeil houden en vragen beantwoorden. Ze kunnen kinderen met een beperking ook helpen met spelen, bijvoorbeeld als ze van de glijbaan willen. De Nest-wakers leiden eveneens de verschillende spelletjes.

Voorbeelden zijn speurwedstrijden, een race, het bouwen van zandkastelen, de vloer is lava en waterpret. Ook staan er voorleessessies op het programma. Deze zomer worden bij het speuren bijzondere Efteling-munten uitgedeeld: oude parkeermunten van het attractiepark.



Uitdossing

Nest bevindt zich sinds 2021 tussen de Game Gallery en De Vliegende Hollander, schuin tegenover de ingang van de Python. De Nest-wakers zijn te herkennen aan een uitbundige uitdossing: de reguliere personeelskleding van de Efteling, aangevuld met een safarihoed, een safarivest en andere attributen.