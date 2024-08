Efteling

Efteling is bezig met plan om Draak Lichtgeraakt 'weer tot leven te wekken'

Het gaat niet goed met Draak Lichtgeraakt, de brullende draak in het Sprookjesbos van de Efteling. Al de hele zomer treden regelmatig technische problemen op bij het tafereel, waardoor de draak stilstaat. Op dit moment is het sprookjesfiguur al wekenlang buiten gebruik.

De nek van de draak hangt permanent naar beneden. Normaal gesproken wordt het beest woest als bezoekers het aandurven om aan zijn schatkist te zitten. Nu reageert de schatbewaarder daar niet op. Op een weinig fantasierijk informatiebordje staat alleen het woord "Storing".

"Draak Lichtgeraakt is inderdaad al een tijdje defect", vertelt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. Het probleem kan echter niet snel opgelost worden. "We zijn bezig met een plan om hem weer tot leven te weken, maar we kunnen nog geen indicatie geven."



984 kilo

De draak is sinds 1979 te vinden in het Sprookjesbos, op de plek waar eerder het verhaal van De Chinese Nachtegaal werd uitgebeeld. De 984 kilo wegende animatronic heeft een lengte van 7 meter en een vleugelwijdte van 4 meter. Op dit moment is overigens ook een andere Efteling-draak kapot: Edna bij achtbaan Joris en de Draak wacht eveneens op een reparatie.