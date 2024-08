Efteling: Danse Macabre

Hoe bouwde de Efteling het Spookslot? Eerste deel van bijzondere documentaire nu online

Wie alles wil weten over het verdwenen Spookslot uit de Efteling, kan nu online een professionele documentaire bekijken. Efteling-fansite De Vijf Zintuigen produceerde een uitgebreide film waarin de bouw van de iconische griezelattractie centraal staat. Na verschillende vertoningen in de bioscoop verschijnt het eerste deel vandaag op YouTube.

De productie bevat exclusieve beelden van de bouw van het Spookslot, aangevuld met bijzonder materiaal van achter de schermen en interessante interviews met betrokkenen. Kijkers volgen de realisatie van de attractie, vanaf de eerste ideeën. Dit deel eindigt met verhalen over het programmeren van de hoofdshow.

Volgende keer wordt ingezoomd op veranderingen die in de loop der jaren hebben plaatsgevonden. Ook gaat het dan over de zorgwekkende staat van het Spookslot, die uiteindelijk heeft geleid tot de beslissing om de spookruïne te slopen en te vervangen door Danse Macabre.



Theater

Tot nu toe kon de documentaire, met de ondertitel De Historie van Station Halfweg, alleen bekeken worden in de bioscoop. Efteling-fans trokken daarvoor in groten getale naar Theater De Leest in Waalwijk, waar de film te zien was in september 2023, februari 2024 en mei 2024. Voor Efteling-medewerkers was er een speciale vertoning in de bioscoopzaal van Fabula.



Vandaag start om 14.00 uur de YouTube-première van deel één van de documentaire, die een uur en vier minuten duurt. Daarna is de video voor iedereen vrij online te bekijken. Het tweede deel volgt op zaterdag 24 augustus.