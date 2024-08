Disneyland Paris

Disneyland Paris: officiële aankondiging Lion King-attractie komt deze week

Disneyland Paris gaat komend weekend een langverwachte aankondiging doen. Tijdens de Amerikaanse Disney-conventie D23 wordt officieel bekendgemaakt dat het Walt Disney Studios Park wordt uitgebreid met een Lion King-themagebied, inclusief een grote waterattractie. Dat melden ingewijden.

Looopings kon in april al bevestigen dat er plannen zijn voor een attractie rond The Lion King, op de plek waar eigenlijk een Star Wars-gedeelte gebouwd had moeten worden. Komend weekend wordt het project eindelijk wereldkundig gemaakt tijdens de Disney Experiences Showcase, een presentatie onder leiding van Disney-directielid Josh D'Amaro.

De bijeenkomst vindt zaterdagavond plaats in het Honda Center, een overdekte arena in de Amerikaanse staat Californië, om 19.00 uur lokale tijd. Dat is in de Benelux 04.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag. Looopings doet direct verslag van de nieuwtjes met betrekking tot Disneyland Paris.



Spannend

Normaal gesproken komt het Europese Disney-resort er bekaaid van af tijdens D23. Dit keer heeft het Parijse team expliciet beloofd dat er interessante berichten naar buiten zullen komen. "Blijf ons de komende dagen volgen voor spannend nieuws over Disneyland Paris bij D23", meldt het officiële Disneyland-account op X.



Het Walt Disney Studios Park ondergaat al een tijdje een ingrijpende transformatie. Op dit moment wordt gewerkt aan een Frozen-themawereld en een boulevard richting een meer. Zodra die fase gereed is, gaat het park Disney Adventure World heten. Pas jaren later zal de Lion King-uitbreiding af zijn.