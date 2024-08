Disneyland Paris

Disneyland Paris bevestigt komst van Lion King-waterattractie: eerste ontwerp

In Disneyland Paris opent over enkele jaren een grote waterattractie die in het teken staat van The Lion King. Dat is vannacht officieel bevestigd tijdens Disney-conventie D23 in Californië, nadat Looopings er afgelopen voorjaar al melding van maakte. Directielid Josh D'Amaro onthulde ook een eerste ontwerp. De attractie wordt onderdeel van Disney Adventure World, de nieuwe naam van het Walt Disney Studios Park.

Disney noemt het "het allereerste meeslepende themagebied met een attractie gebaseerd op de geliefde franchise The Lion King". "Deze gigantische uitbreiding neemt bezoekers mee op een reis door de Afrikaanse savanne. Ze worden ondergedompeld in de onvergetelijke avonturen van Simba, Timon, Pumbaa en vele andere iconische personages uit de geliefde Disney-film."

Op het ontwerp is een splash zichtbaar bij de bekende rotsformatie Pride Rock, met verschillende dieren eromheen. Hoewel de afbeelding doet denken aan de liveaction-versie van The Lion King uit 2019, belooft Disney dat het themadeel gebaseerd wordt op de klassieke tekenfilm uit 1994. Tijdens de vaartocht wordt het verhaal van de film verteld: Simba groeit op van welp tot leeuwenkoning.



Modernste animatronics

Het gebied staat in het teken van de Pride Lands, waar The Lion King zich afspeelt. "Het voelt alsof je rechtstreeks in de film bent gestapt", aldus Disney. Men zegt grenzen te verleggen dankzij "een ongeëvenaard detailniveau" en een attractie met "de modernste animatronics".











Naast de waterbaan wordt gezorgd voor meet-and-greets, winkelmogelijkheden en eetgelegenheden. "Dit nieuwe gebied, geïnspireerd op het onvergetelijke verhaal dat meerdere generaties kijkers heeft betoverd, bestaat nergens anders ter wereld", benadrukt Disneyland Paris-directrice Natacha Rafalski.



Nederlander

De bouwwerkzaamheden starten volgend jaar. Nederlander Michel den Dulk, die ook verantwoordelijk is voor de aangrenzende World of Frozen, leidt het project. Een openingsjaar wordt nog niet genoemd, maar de uitbreiding zal in ieder geval niet af zijn vóór 2028. Het Frozen-gedeelte is vanaf 2026 toegankelijk.



Het Pride Lands-gebied is inmiddels ook ingetekend op concepten voor Disney Adventure World. We zien de Afrikaanse savanne zowel op een vernieuwde versie van een eerder verschenen design als op een volledig nieuwe tekening. Daar doemen de rotsen op achter het nieuwe restaurant The Regal View en de fonteinen van de waterplas Adventure Bay.