Pairi Daiza

Video: wolkbreuk zet Belgisch dierenpark Pairi Daiza onder water

Een zomerse feestavond in dierentuin Pairi Daiza is kletsnat verlopen. Op social media verschenen beelden van een speciaal zomerterras dat vrijdag onder water liep door een enorme wolkbreuk. In een filmpje van een minuut is te zien hoe bezoekers schuilen onder parasols, met hun voeten op de stoelen.

Het blijkt de enige manier om droog te blijven. Entertainers, die de zomeravonden in het park normaal gesproken opluisteren met livemuziek, hebben hun optreden gestaakt. De video werd gemaakt door Nicky Duerinckx. "Zoals iedereen zitten we met de voeten omhoog", schrijft hij op Facebook.

Pairi Daiza blijft op acht avonden in de zomer geopend tot 23.00 uur: vrijdagen en zaterdagen tot half augustus, plus twee zondagen. De dierentuin verwelkomt ruim tweehonderd artiesten op in totaal zestien podia. Op het programma staan onder meer verschillende bands, dansvoorstellingen, yogasessies, een zeepbellenact, een illusionist, een marionettenshow en een pianist.