Europa-Park Erlebnis-Resort

Documentaire: achter de schermen bij renovatie van spookhuis Europa-Park

Een klassieke attractie in Europa-Park is dit jaar grondig verbouwd: spookhuis Geisterschloss werd getransformeerd tot Castello dei Medici. In een nieuwe YouTube-documentaire krijgen kijkers een uitgebreide blik achter de schermen bij het grootschalige renovatieproject, aan de hand van exclusieve beelden en interviews.

Geisterschloss opende in 1982. In de loop der jaren werd de darkride veelvuldig aangepast. Dat zorgde voor een ratjetoe van horrordecors, zonder rode draad of verhaallijn. Toen een jaar geleden bleek dat het spookhuis groot onderhoud nodig had vanwege problemen met de brandveiligheid, werd besloten om ook direct een nieuw verhaal te introduceren. Dat gaat over de familie Medici.

De volledige attractie is afgelopen januari leeggehaald, met uitzondering van het transportsysteem. Vervolgens moesten alle decors opnieuw opgebouwd worden met moderne materialen. Veel oude onderdelen waren in zo'n slechte staat dat terugplaatsen geen optie was. Wel keerden iconische scènes als de eetzaal en de balzaal terug.



Optische illusies

Men realiseerde ook een groot aantal nieuwe scènes, met optische illusies en andere speciale effecten. Zes personages komen op meerdere plekken voorbij, in wisselende gedaantes. Huiscomponist Hendrik Schwarzer werd ingeschakeld voor een nieuwe soundtrack. Het installeren van led-verlichting zorgde voor een grote uitdaging, omdat men de sfeer van het origineel wilde benaderen.



In de documentaire komen naast leden van de familie Mack - de eigenaren van Europa-Park - ook specialisten aan het woord op het gebied van ontwerp, decor, verhaal, animatronics, projectplanning en techniek. De productie van YouTube-kanaal Euro Theme Park Archive duurt ruim 33 minuten. Binnenkort volgt nog een tweede deel over de geschiedenis van Geisterschloss.