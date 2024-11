Looopings

Kermismeme 'okay let's go' op exclusieve T-shirts: tijdelijk verkrijgbaar

De bekende kermismeme 'okay let's go' is er nu ook als T-shirt. In samenwerking met illustrator Vincent Keuchen brengt Looopings een exclusief shirt uit met een design gebaseerd op de gevleugelde uitspraak. Bestellen kan tot en met dinsdag 19 november via Pretparkwinkel.nl.

De iconische woorden, afkomstig uit een tv-uitzending van Man Bijt Hond uit 2014, gingen dit jaar weer viral op TikTok. Op de beelden is te zien hoe een jonge kermisfan op een kamertje kermisomroeper speelt met behulp van een microfoon en een knoppenpaneeltje. Keuchen liet zich voor het ontwerp inspireren door de bekende scène.

Er kwamen twee verschillende varianten, op een witte en een zwarte achtergrond. Wie goed oplet, ziet dat de drie o's van het Looopings-embleem in het design verwerkt zijn. Het gaat om een eenmalige uitgave, die tijdelijk wordt aangeboden als pre-order. Na 19 november is bestellen niet meer mogelijk.



Feestdagen

De T-shirts zijn er in de maten S, M, L, XL en XXL, voor 24,95 euro per stuk. Alle bestelde shirts worden geleverd vóór 5 december, op tijd voor de feestdagen dus. Daarvoor werkt Looopings samen met merchandisepartner Pretparkwinkel.nl.