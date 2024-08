Efteling

Video: Efteling-bezoekers houden bruine vlekken over aan wildwaterbaan Piraña

Dat je behoorlijk nat kunt worden van de Piraña in de Efteling is algemeen bekend, maar kennelijk kunnen bezoekers ook vieze vlekken overhouden aan de wildwaterbaan. Op TikTok verscheen een filmpje waarin te zien is dat de kleding van enkele bezoekers na afloop van een vaartocht onder de bruine en gele vlekken zit.

"Leuk ritje in de vernieuwde Piraña van de Efteling", luidt de tekst bij de video van Julia Boeve, die al bijna 60.000 keer bekeken is. Eenmaal uit de boot zijn de opvarenden kletsnat. Wanneer hun kledingstukken opdrogen, blijven er plotseling allerlei smerige vegen achter.

Het incident vond plaats op woensdag 31 juli, vertelt Boeve aan Looopings. Ze zegt goed geholpen te zijn door medewerkers. "Ze schrokken er zelf van en hebben een aantekening gemaakt." De beelden tonen hoe beveiligers foto's maken van de vieze kledij. Inmiddels zijn de vlekken uit de kleding gewassen. "Dus dat is wel fijn."



Gewerkt

Een Efteling-woordvoerster kent het verhaal. Ze vertelt dat dit probleem voor het eerst optrad tijdens tests vóór de officiële opening, eind juni. "Daarna is hieraan gewerkt om ervoor te zorgen dat het niet meer zou gebeuren." Toch kwam het afgelopen week dus opnieuw voor.



"Alle boten en de attractie zelf zijn naderhand helemaal gecheckt en sindsdien is het niet meer gebeurd." Is er wellicht iets mis met het water? "Het is niet helemaal duidelijk waar het door komt", reageert de voorlichtster. "We vinden het natuurlijk heel vervelend dat dit kan gebeuren en bekijken het daarom nauwkeurig."



Melding

Op TikTok reageren wel enkele kijkers die beweren dat ze onlangs hetzelfde meegemaakt hebben bij de Piraña. Een woordvoerster zegt daar geen weet van te hebben. Mogelijk hebben deze bezoekers geen melding gedaan bij het personeel, waardoor er intern niets geregistreerd is.