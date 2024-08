Kermis

Video: uitbater schietkraam slaat klant na wangedrag

De uitbater van een schietkraam op de Vlaamse kermis heeft een bezoeker een klap verkocht. Dat is te zien in een filmpje dat op social media verscheen. Een jongen besloot voor de lol niet te schieten op de doelen, maar op de producten in de kraam.

Dat wangedrag schoot bij de exploitant in het verkeerde keelgat. Beelden tonen hoe de man naar de jongen loopt en hem zonder aarzelen hard tegen het gezicht slaat. Vervolgens pakt hij direct het wapen af en begint hij boos te roepen. Omstanders reageren lacherig en verbaasd.

Het is niet duidelijk waar en wanneer het filmpje is gemaakt. De video verscheen gisteren op het Facebook-profiel Pluche Palace, van de eigenaar van een kermiskraam met grijpautomaten. "Plets op zijn koake: dik verdiend!", luidt het bijschrift. Ook in de online reacties krijgt de exploitant in kwestie veel lof voor de actie. "Groot gelijk", klinkt het meermaals.