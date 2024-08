Efteling

Laaf Luur in actie: dit is de nieuwe scène in het Lavenlaar van de Efteling

De Efteling heeft het Volk van Laaf vernieuwd. Sinds dit weekend kunnen bezoekers weer een kijkje nemen in het Lurk en Limoenhuys, dat voor het laatst geopend was in 2003. Er is een nieuwe scène gerealiseerd. Nadat zaterdagochtend al verschillende foto's naar buiten kwamen, zijn er inmiddels ook bewegende beelden.

Het Lurk en Limoenhuys, gelegen achteraan het Lavenlaar, was voorheen een horecapunt. Nu is in het huisje een loertafereel te vinden, naar een ontwerp van Sander de Bruijn. Bezoekers zien de nieuwe Laaf Luur, die heeft plaatsgenomen achter een limoenpers. Volgens het achtergrondverhaal produceert hij een ingrediënt voor de fruitige Laafse frisdrank Limoen.

De animatronic van Luur kent enkele eenvoudige bewegingen: hij beweegt met zijn lijf en hoofd op en neer. Met zijn rechterhand bedient hij de persmachine. Die werkt wonderlijk: er zijn drie verschillende plekken waar limoenen kunnen verschijnen en verdwijnen.



Receptuur

Aan het plafond hangen manden met fruit, aan de muur zijn houten vaten bevestigd. Verder zien we onder meer een hoop flessen en glazen, een pruttelende ketel en een draaiende voorraad limoenen. Wie goed oplet, kan een pamflet zien hangen met een eeuwenoud recept: de "Receptuur der Lurk ende Limoene".



Het gaat om een kopie van een perkament dat al sinds 1990 te vinden is in een ander Laven-huisje, namelijk Lal's Brouwhuys. Er zijn verschillende grapjes van de ontwerpers in verwerkt, waaronder - in een moeilijk te lezen handschrift - het woord "lulkoek". Ook zien we bijvoorbeeld "Lievelezerdoegeenmoeite" en even later "ookditisonzin".



Slakkenhuys

Op de achtergrond klinkt een instrumentaal Laaf-deuntje van huiscomponist René Merkelbach. Er werd geen speciale muziek gecomponeerd: hetzelfde nummer was al te horen in het Slakkenhuys, het station van de Monorail.