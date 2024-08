Europa-Park Erlebnis-Resort

Nieuwe avondshows bij hotels Europa-Park: water, vuur, lasers en projecties

In Europa-Park is deze zomer ook na zonsondergang genoeg te beleven. Na sluitingstijd van het attractiepark kunnen bezoekers terecht bij twee hotels voor nieuwe avondspektakels. Bij themahotel Krønasår wordt de show Fjällstorm Symfoni opgevoerd, terwijl hotel Colosseo het decor is van de voorstelling Colossal - 20 Jahre Colosseo.

In beide gevallen is de toegang gratis, ook voor niet-hotelgasten. Krønasår is het hotelcomplex naast waterwereld Rulantica. Wie plaatsneemt op het terras van de horecalocaties Bubba Svens, Tre Krønen of Bar Erikssøn, kan tot en met zondag 1 september dagelijks kijken naar een voorstelling met water, vuur, vuurwerk en lasers.

Fjällstorm Symfoni start steeds om 21.45 uur. Europa-Park beschrijft de productie als "spectaculair entertainment in Scandinavische sfeer op het meer tussen Rulantica en Krønasår".



Binnenplaats

Op de binnenplaats van Colosseo wordt het twintigjarig bestaan van het hotel gevierd. De multimediashow Colossal staat tot en met zondag 8 september dagelijks op het programma om 21.45 uur. "De show neemt de gasten mee door een fascinerend verhaal waarin de gevel van het hotel wordt gebruikt als canvas voor verschillende visuele effecten", aldus Europa-Park.



Fjällstorm Symfoni















Colossal - 20 Jahre Colosseo