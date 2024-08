Efteling

Efteling past betaalspellen aan: eendjes hengelen voortaan zonder gokelement

De Efteling heeft aanpassingen doorgevoerd bij de betaalspellen in het park. Bezoekers kunnen deze zomer op twee plekken eendjes hengelen. Voorheen ontvingen ze een prijs op basis van het aantal punten per gevangen eendje. Van dat gokelement nam de Efteling onlangs afscheid.

Het gaat om de spellen Eendjes Vangen op het Zomerstrand van Jokie en Jet en Kattenkwaak op het plein bij Max & Moritz. Door te werken met waardes per eend was eigenlijk sprake van een soort kansspel. De Efteling wil liever niet geassocieerd worden met gokken, zeker niet als er kinderen meedoen.

Daarom is op eigen intitiatief besloten om een andere opzet te kiezen. "De spellen waarbij toeval bepaalt of er gewonnen of verloren wordt, zijn gefaseerd aangepast", vertelt een voorlichtster aan Looopings. "Bij de aanpassing is gekeken hoe de spellen meer gericht kunnen zijn op het plezier van het spel, in plaats van de uitkomst of beloning."



Vooraf kiezen

Daarvoor liet de Efteling zich adviseren door "externe en specialistische partijen", aldus de woordvoerster. Wie dat zijn, maakt men niet bekend. Maar hoe werken de hengelspellen nu? Op de eenden staan tegenwoordig geen waardes meer. In plaats daarvan kiezen spelers vooraf wat voor knuffel ze willen winnen.



Een kleine prijs kost 6 euro, een middelgrote 10 euro, een grote 20 euro en een gigantische 40 euro. Het hengelen gebeurt alleen nog voor de vorm: welke eendjes gevangen worden, maakt niet meer uit. De spellen fungeren nu vooral als een knuffelwinkel met een hengeloptie.



Behendigheid

"Kies je prijs en speel!", staat op borden bij de kramen. Er zijn vooralsnog geen plannen om ook de spellen aan te passen waarbij behendigheid centraal staat, zoals ballen gooien. Daar blijft het wel spannend of deelnemers met een prijs naar huis gaan.