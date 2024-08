Bellewaerde

Bellewaerde sluit veelbesproken waterattractie Amazonia voor onbepaalde tijd: 'Het spijt ons'

Bellewaerde Park heeft slecht nieuws: de veelbesproken waterbaan Amazonia blijft tot nader order gesloten. Het Belgische pretpark weet nog niet wanneer de 14 miljoen euro kostende attractie weer geopend zal zijn, maar naar verwachting moeten bezoekers Amazonia in ieder geval de komende weken missen.

Amazonia had dit jaar dé publiekstrekker van het nieuwe themagebied Mundo Amazonia moeten worden, naast twee kinderattracties. De geavanceerde waterbaan van fabrikant Intamin uit Liechtenstein bestaat uit bijzondere elementen als een draaiende lift, een gigantische halfpipe en een vrije val. Het attractietype wordt spinning rapids genoemd.

Tijdens de bouw leek er nog geen vuiltje aan de lucht, maar sinds de seizoensstart - eind maart - stapelen de problemen zich op. De opening van Amazonia moest uitgesteld worden tot 20 april. Het publiek reageerde enthousiast, maar enkele dagen later was de waterbaan alweer dicht vanwege technische complicaties.



Vier weken

In de maand mei was Amazonia vier weken lang niet beschikbaar. Na een testfase kondigde Bellewaerde aan dat de officiële heropening zou plaatsvinden op 15 juni. Alle "technische complexe uitdagingen" waren definitief opgelost, beloofde het park in Ieper. Toch ging het daarna weer meermaals mis.



Bellewaerde bleef aanvankelijk optimistisch, door te melden dat er hooguit af en toe wat onderdelen vervangen moesten worden. De problemen zouden snel weer achter de rug zijn, zei een woordvoerder eerder deze week. Nu hangt de vlag er plotseling heel anders bij.



Prototype

"Het spijt ons te moeten meedelen dat de nieuwe waterattractie Amazonia voor onbepaalde tijd zal moeten sluiten wegens aanhoudende technische problemen", staat in een persverklaring die zojuist is verstuurd. Men benadrukt nogmaals dat het gaat om een prototype, uniek in de wereld. "Dit brengt heel wat technische uitdagingen met zich mee."



Intamin zal de komende weken werkzaamheden uitvoeren om de technische problemen op te lossen. Het blijft onduidelijk wat er dit keer precies aan de hand is. Voor Bellewaerde Park is de komst van Amazonia tot nu toe een regelrecht drama. Nadat de topattractie al buiten bedrijf was tijdens de lucratieve meivakantie, zal de groots aangekondigde trekpleister ook een groot deel van de zomervakantie ontbreken.



Teleurstelling

"We begrijpen dat dit nieuws een teleurstelling is voor onze bezoekers, maar de veiligheid en kwaliteit van onze attracties staan voorop", meldt directeur Stefaan Lemey. "We hopen dat de attractieconstructeur snel een doeltreffende oplossing kan bieden." Bellewaerde durft voorlopig geen openingsdatum meer te noemen.