Walibi Belgium

Incident bij waterattractie Walibi Belgium: boot komt vast te zitten in de vaargeul

In Walibi Belgium is een boot van de waterattractie Flash Back vastgelopen in de vaargeul. Door onbekende oorzaak kwam het vaartuig na de grootste afdaling te ver omhoog. Eén van de wielen onder de boot haakte vast aan de reling die aan de rand van de baan bevestigd is.

Vervolgens botste een ander bootje bovenop het stilgevallen vlot. Er vielen geen gewonden. Flash Back is een boomstambaan van de Duitse fabrikant Mack Rides, geopend in 1995. Het baanverloop is gelijk aan de Crazy River in zusterpark Walibi Holland.

Op foto's is te zien hoe inzittenden afwachten tot ze bevrijd worden uit de gele boomstammen. Een voorlichter van Walibi Belgium spreekt over "een klein incident". "Niks ernstigs, alleen een boot die licht uit de baan raakte." De attractie is gesloten zodat men kan achterhalen wat de oorzaak van het incident was.



Achteruit

"Flash Back zal vermoedelijk later vandaag weer openen", laat de woordvoerder weten. De zogeheten logflume is 524 meter lang en 23 meter hoog. Bezoekers maken tijdens de vaartocht drie afdalingen, waarvan één achteruit. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van draaischijven.