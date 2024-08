Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands Emmen draait onverwachts winst: meer bezoekers en recordaantal abonnees

Het gaat beter met Wildlands Adventure Zoo Emmen dan verwacht. Directeur Julius Minnaar liet vorig jaar weten dat hij pas in 2025 zou rekenen op positieve resultaten, nadat seizoen 2022 werd afgesloten met verlies. Toch wist het Drentse dierenpark het afgelopen jaar een bescheiden winst te boeken.

In plaats van een tekort werd 2023 afgesloten met een plus van 178.398 euro. Het bezoekersaantal steeg met 11 procent naar ruim 925.000. Bovendien telt het park bijna 46.000 abonnementhouders, een record. Dat is 17 procent meer dan een jaar eerder.

De omzet ging met 12 procent omhoog naar 21,3 miljoen euro. Per bezoeker gaat het om een omzetstijging van 7 procent. Wildlands investeerde het afgelopen jaar in totaal 827.153 euro in vernieuwingen. Zo werd een Afrikaanse boerderij vernieuwd en startte men met de verbouwing van parkdeel Nortica.



Besparen

Wildlands wist onder meer geld te besparen door de temperatuur in de tropische kas Rimbula geleidelijk te verlagen van 26 naar 18 graden. Er bleek geen nadelig effect te zijn op de planten en dieren, maar de maatregel leverde het park wel ruim een half miljoen euro op.