Disneyland Paris

Foto's: Disneyland Paris viert World Princess Week met extra activiteiten en meet-and-greets

In Disneyland Paris vindt nog tot en met zaterdag 31 augustus World Princess Week plaats. De komende dagen staan er extra activiteiten rond de Disney-prinsessen op het programma, waaronder meet-and-greets. Ook is dagelijks een nieuwe voorstelling te zien op het plein bij het kasteel: Live Your Story - A Princess Celebration.

De Franse titel luidt Écris Ton Histoire - Une Célébration des Princesses Disney. Op de vier podia op Central Plaza is om 16.30 uur een muzikale dansact te zien met Doornroosje, Ariël, Jasmine en Tiana. De podia worden de rest van de dag gebruikt voor de act A Million Splashes of Colour.

Verspreid over het park kunnen bezoekers onder meer Merida, Mulan, Jasmine en Rapunzel ontmoeten. Belle uit Beauty and the Beast leest verhalen voor aan kinderen. Het Princess Pavilion is tijdens Princess Week extra populair: zondagmiddag liep de wachttijd daar op tot maar liefst zes uur.



Minnie Mouse

's Ochtend wordt het publiek verwelkomd door Minnie Mouse in een prinsessenjurk, op het balkon van treinstation Main Street Station. 's Avonds zwaaien één of meerdere prinsessen de vertrekkende gasten daar weer uit. Bij horecagelegenheden Market House Deli en Victoria's Home-Style Restaurant zijn tijdelijk prinsessenhapjes verkrijgbaar.