Wildlands Adventure Zoo Emmen

Foodfestival in dierenpark Wildlands krijgt vervolg in september

Een speciaal foodfestival in Wildlands Adventure Zoo Emmen krijgt een vervolg. Vorig jaar organiseerde de Drentse dierentuin voor het eerst Food & Drinks Adventure, waarbij bezoekers na sluitingstijd bijzondere gerechten konden proeven op verschillende locaties in het park. Op vrijdag 27 september keert het evenement terug.

De culinaire avond, met hapjes, drankjes, attracties, entertainment en dieren, begint om 18.00 uur. Vorig jaar viel Food & Drinks Adventure in juni. "In verband met de vroegere zonsondergang is de looproute deels aangepast", vertelt een woordvoerster aan Looopings.

Deelnemers wandelen door de parkdelen Jungola en Serenga, waar ze ter hoogte van de nijlpaarden via het Meridianenpad het themagebied Nortica bereiken. Onderweg passeren ze foodtrucks, barretjes en mobiele keukens. "We hebben dan procentueel ook meer overdekte locaties", aldus de voorlichtster.



Korting

Toegangskaarten zijn binnenkort verkrijgbaar. Ze kosten 65 euro per persoon, inclusief alle hapjes en drankjes op de route. Abonnementhouders, die bij de vorig editie een kortingsvoucher ontvingen, krijgen nu 10 procent korting op het tarief.