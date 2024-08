Europa-Park Erlebnis-Resort

Unieke beelden van nieuwe Europa-Park-achtbaan Voltron in YouTube-documentaire

Een Nederlands YouTube-kanaal heeft de nieuwe achtbaan van Europa-Park op sensationele wijze in beeld gebracht. Het team van Theme Park Science kreeg onlangs de kans om achter de schermen te kijken bij de heftige multi-launch coaster Voltron Nevera. Een minidocumentaire behandelt alle ins en outs van de opzienbarende attractie.

Voltron is een technologisch hoogstandje vol bijzondere elementen. Stephan Alt, achtbaaningenieur bij fabrikant Mack Rides, legt uit hoe de lanceringen en een grote draaischijf werken. Presentator Danny van der Weel laat zien wat voor trucjes er zijn toegepast om de capaciteit te maximaliseren. Hij neemt ook een kijkje bij de zogeheten bounce track.

Bij Voltron Nevera vertrekt als het goed is elke 36 seconden een trein met zestien passagiers. Dat resulteert in een theoretische capaciteit van maar liefst 1600 personen per uur. De videomakers kwamen op plekken die niet toegankelijk zijn voor publiek, waaronder de treinremise voor de zeven treinen.



Oververhit

Ingenieur Alt vertelt hoe lastig het was om zo veel lanceringen te gebruiken in combinatie met relatief zware treinen: het risico bestaat dat de onderdelen op warme zomerdagen oververhit raken. Mack Rides vond er een oplossing voor. Bij het ontwerpen van het baanverloop moest men rekening houden met een hoop externe factoren, waaronder een beschermde rivier en leidingen in de grond.



Tot slot deelt Jurnan Schilder van de Universiteit Twente meer informatie over het thema van Voltron: de uitvindingen van elektrotechnicus en natuurkundige Nikola Tesla, afkomstig uit het huidige Kroatië. Vervolgens wordt een link gelegd met het heden: mede dankzij Tesla's wisselstroomgenerator kan Voltron Nevera - een flinke stroomverbruiker - vandaag de dag draaien.