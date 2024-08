Wild- und Freizeitpark Klotten/Cochem

Duits pretpark niet schuldig bevonden aan fataal achtbaanongeluk

Het Duitse attractie- en dierenpark Klotten wordt niet aansprakelijk gesteld voor een dodelijk achtbaanongeluk. Twee jaar geleden viel een 57-jarige vrouw uit een karretje van de rollercoaster Die Heiße Fahrt. Ze overleed ter plaatse. Sindsdien werd onderzoek gedaan naar de oorzaak.

In samenwerking met keuringsinstantie vond ook een reconstructie plaats. Justitie gaat nu uit van een tragisch ongeval waarbij niemand schuld heeft: van doodslag door nalatigheid is geen sprake. De veiligheidsbeugel was gesloten bij aanvang van de rit.

Toch kon het slachtoffer uit het bakje vallen door haar lichaamsgewicht. Men vindt niet dat het personeel of de parkeigenaar daarvoor verantwoordelijkheid gehouden kunnen worden. De gebeurtenis was immers niet te voorspellen, staat in een verklaring van het Openbaar Ministerie in Koblenz.



Goed onderhouden

De ruim 500 meter lange coaster is afkomstig van de Duitse firma Gerstlauer. Uit rapportages blijkt dat de achtbaan voldeed aan de wettelijke eisen en goed onderhouden was. Om herhaling te voorkomen, heeft TÜV aangedrongen op het installeren van een elektronisch beveiligingssysteem.



Na het incident, in augustus 2022, werd Die Heiße Fahrt gesloten voor publiek. Toen in april 2023 de nieuwe veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd waren, kon de attractie heropend worden. "Let op: nieuwe eisen met betrekking tot maten en leeftijden", staat op de attractiepagina op de site van Klotten.