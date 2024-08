Walibi Holland

Video: vuurwerkshow Walibi Holland gaat fout, alles in één keer de lucht in

De zomerse vuurwerkshow van Walibi Holland is vanavond niet verlopen zoals gepland. Door een technisch probleem werd nagenoeg al het vuurwerk bij de start van de voorstelling in één keer ontstoken. Toeschouwers kregen direct een gigantische vuurwerkuitbarsting te verwerken.

Na zo'n veertig seconden bleven alleen de muziek, de vlammenwerpers en enkele losse knallen over. Anderhalve minuut later besloot Walibi om de show vroegtijdig te staken. Vervolgens verscheen entertainer Scott Bravenboer op het podium met een uitleg.

"Helaas is er technisch iets misgegaan", vertelde hij aan het publiek. "Al het vuurwerk is in één keer de lucht in gegaan. De show had nog vijf minuten langer moeten duren. Aan de andere kant: nou lig je lekker op tijd op bed. Nogmaals: een kleine technische fout." Vervolgens werden de aanwezigen bedankt voor hun komst. "We hopen dat jullie van die enorme rotknal hebben genoten."



Herkansingen

Walibi Holland presenteert in de zomermaanden op zes woensdagen een optreden van een artiest, gevolgd door een vuurwerkspektakel. Vorige week vond de première van de huidige show plaats. Toen liep alles wel op rolletjes. Het park krijgt nog vier herkansingen, namelijk op 7, 14, 21 en 28 augustus.