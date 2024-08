World of Dinos

Dinosaurussen van World of Dinos deze zomer in Haarlemmermeer

De reizende dino-attractie World of Dinos kan deze zomer bezocht worden in Noord-Holland. Prehistorische monsters hebben hun intrek genomen in de SugarFactory, een evenementenlocatie in Haarlemmermeer. Daar blijven ze staan tot en met zondag 8 september.

World of Dinos is in de zomervakantie traditiegetrouw ergens in Nederland te vinden. Dit keer trokken de dino's naar Haarlemmermeer, gelegen tussen Haarlem en Amsterdam. De organisatie noemt het "de perfecte combinatie van plezier en educatie".

"Op deze centrale locatie van meer dan 6000 vierkante meter vind je meer dan zestig levensechte dino's", melden de initiatiefnemers. "Met een brullende T-rex en een razendsnelle Velociraptor ga je weer even terug in de tijd." Naast dino-animatronics zorgde men voor een speurtocht, een jeepsafari en een dino-golfbaan.



Geen tijdslimiet

Een bezoekje duurt zo'n twee uur, maar er is geen tijdslimiet. Tickets kosten online 21,50 euro voor volwassenen en 19,50 euro voor kinderen. Bezoekers zijn welkom van 10.00 tot 17.00 uur, de entree is geopend tot 15.00 uur.