Southport Pleasureland

Engels pretpark belooft dat bezoekers veilig blijven na dodelijke aanval en rellen in de buurt

Het Engelse pretpark Southport Pleasureland komt met een verklaring naar aanleiding van verontrustende gebeurtenissen in de omgeving. Op maandag stak een 17-jarige jongen meerdere personen neer in een buurtcentrum in Southport, op enkele minuten rijden van het attractiepark. Meerdere kinderen kwamen om het leven.

Vannacht raakten tientallen politieagenten gewond bij rellen in Southport, naar aanleiding van de mesaanval. Een woedende menigte gooide bakstenen en flessen naar een moskee en aanwezige politiemensen. Ondanks de commotie blijft Southport Pleasureland vooralsnog gewoon toegankelijk voor publiek.

"Wij begrijpen je zorgen over veiligheid volledig, vooral gezien de recente tragische gebeurtenissen in Southport", valt te lezen in een statement op social media. "Ons hooggekwalificeerde team werkt er voortdurend aan om ieders veiligheid te garanderen. We hebben stevige veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd: je welzijn is onze hoogste prioriteit. Je bent bij ons in veilige handen!"



Volslagen verwoest

In een eerder bericht werden de slachtoffers van de steekpartij herdacht. Het park belooft zich ook te zullen inzetten voor fondsenwerving voor de getroffen families. "In verdriet staan ??we samen. Onze gedachten zijn vanavond bij de hele gemeenschap, want we zijn allemaal in shock en volslagen verwoest."



Southport Pleasureland noemt zichzelf "the happiest family theme park in England". Welke maatregelen er precies geïmplementeerd zijn, wordt niet gemeld. Het motief van de dader van de aanval is nog niet bekend, al sluiten de autoriteiten een terreuraanslag uit. De politie vermoedt verder dat de verdachte alleen handelde.