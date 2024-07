Plopsaqua Landen-Hannuit

Peuter (3) in levensgevaar door incident in golfslagbad Plopsa

Een jongen van 3 jaar is in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis na een incident in waterpark Plopsaqua Landen-Hannuit. Het kind betrad rond 12.30 uur in zijn eentje het golfslagbad van het Belgische zwemparadijs. Daar kwam hij in moeilijkheden.

Een bezoeker merkte de peuter op. Plopsaqua-medewerkers hebben het slachtoffer gereanimeerd in afwachting van de hulpdiensten. Uiteindelijk is de jongen overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis. Volgens de autoriteiten was hij in de namiddag nog in levensgevaar.

Het management van Plopsa benadrukt dat aan alle veiligheidsvoorwaarden en -procedures voldaan is: er waren voldoende badmeesters aanwezig en de bezoekerscapaciteit is niet overschreden.



Burgemeester

"Wij hopen dat het goedkomt met het jongetje en leven mee met zijn familie", luidt de officiële reactie. "Voor nu wachten wij verdere updates af over zijn gezondheidstoestand." De burgemeester van Hannuit bevestigt dat Plopsa voldoet aan de normen.



Plopsaqua Landen-Hannuit, gelegen op de grens tussen Vlaanderen en Wallonië, is het tweede Plopsa-waterpark in België. Het grotendeels overdekte complex bestaat uit een golfslagbad met een regeneffect, waterglijbanen, waterspeeltuinen, een wildwaterbaan, bubbelbaden, een sauna en een instructiebad.