Disneyland Paris

Disneyland Paris snoert fansite de mond: dreigement van advocatenkantoor

Disneyland Paris heeft advocaten afgestuurd op een fansite. De maker van de Franse Disney-website Outsidears ontving een brief van het Parijse advocatenkantoor Lussan. Daarin wordt gedreigd met juridische stappen als de website en de bijbehorende socialmedia-accounts niet stoppen met hun activiteiten.

Het gaat naast het domein outsidears.fr ook om de X-accounts @OutsidearsDLP en @aalllllyyyyyy. Daarop werden de afgelopen jaren regelmatig zaken gepubliceerd die Disney liever onder de pet wilde houden, voornamelijk bouwtekeningen van niet-aangekondigde projecten. De anonieme Disney-fan, die zichzelf Ally noemt, heeft kennelijk de beschikking over interne documenten.

In de Franstalige brief wordt gesproken over de "schending van bedrijfsgeheimen". "Het blijkt dat u via deze kanalen regelmatig informatie vrijgeeft die valt onder het bedrijfsgeheim, zonder toestemming van de firma Euro Disney S.C.A." Dat is het moederbedrijf van Disneyland Paris.



Naamswijziging

In de brief worden enkele voorbeelden genoemd van recente onthullingen: de verbouwing van Studio 1 in het Walt Disney Studios Park, de voertuigen van een nieuwe Tangled-attractie, de naamswijziging van het Studios Park en de startdatum van een nieuwe Alice in Wonderland-show.



"Aangezien deze plannen op de datum van uw publicatie nog niet onder het grote publiek zijn verspreid via mijn cliënt, moet u ze op illegale wijze hebben verkregen", aldus het advocatenbureau. "Ze vallen waarschijnlijk ook onder intellectueel eigendom. Het verspreiden van interne documenten is illegaal, gezien uw status als derde partij."



Staken

Men benadrukt dat dergelijke informatie juridisch beschermd is. "Het is uitsluitend aan mijn cliënt om te beslissen wanneer deze informatie aan het grote publiek wordt bekendgemaakt." De advocaten vragen om "elke openbaarmaking die valt onder het bedrijfsgeheim te staken".



"Ik herinner u eraan dat diefstal van geprivilegieerde informatie strafbaar is volgens het strafrecht en u waarschijnlijk kan blootstellen aan zware strafrechtelijke sancties." Ally heeft via X gereageerd op de brief. "Ik zou het kunnen aanvechten, maar met welk belang? Passie? Nee dankjewel. Door dit ultimatum is het voorbij voor Ally en Outsidears. Bedankt voor het volgen van dit avontuur!"



Censuurregels

De naam Ally is een verwijzing naar een personage in de verdwenen Disney-attractie Rock 'n' Roller Coaster. Met de term Outsidears wordt geknipoogd naar de officiële fanclub van Disneyland Paris: InsidEars. Wie daar lid van wil zijn, moet voldoen aan strenge censuurregels: ongeautoriseerde onthullingen en kritiek zijn uit den boze.