Man wint vijftien jaar na ongeluk in Speelstad Oranje rechtszaak over schadevergoeding

Een man die ruim vijftien jaar geleden gewond raakte in een overdekt pretpark krijgt een riante schadevergoeding. Op 14 maart 2009 vierde een 10-jarige jongen zijn verjaardagsfeestje in het inmiddels gesloten attractiepark Speelstad Oranje in Drenthe. Daarbij kwam hij terecht onder een loopschommel. Het kind raakte bekneld en liep een schedelbasisfractuur op.

Dat hij recht had op een schadevergoeding stond vast, maar over de hoogte van het bedrag is jarenlang gesteggeld door Allianz, de verzekeringsmaatschappij van Speelstad Oranje. Nu heeft de rechter eindelijk duidelijkheid verschaft: het slachtoffer - inmiddels een student van 25 jaar - ontvangt ruim 2 miljoen euro.

Dat blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank in Rotterdam, die afgelopen week is gepubliceerd. Het ongeluk leidde tot veel medische klachten, waaronder dubbelzien, moeheid en cognitieve ongemakken. De man moet ook levenslang medicatie slikken. Het vergeten ervan kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Volgens medische rapporten is het slachtoffer 50 procent arbeidsongeschikt.



Punt zetten

Verzekeraar Allianz wilde wachten met het vaststellen van het definitieve bedrag tot de man zijn studie en stages had afgerond. Daar ging de rechter niet in mee. "Verzoeker heeft voldoende duidelijk gemaakt dat het voor hem van belang is om een punt te kunnen zetten achter de letselschadezaak en verder te kunnen gaan met zijn leven", valt te lezen in de uitspraak.



Allianz beweerde in de rechtszaal dat de man van het schadebedrag een eigen woning gaat kopen. Mocht dat kloppen, dan is dat volgens de rechter geen enkel probleem: de student heeft immers recht op het geld. "Het is aan verzoeker zelf hoe hij zijn geld besteedt."



Nieuwe berekening

Eerder werd gesproken over een bedrag van 2.030.365 euro. Er zal echter een nieuwe berekening gemaakt worden, rekening houdend met inflatie, rentes en andere variabelen. Dat moet van de rechter zo snel mogelijk gebeuren. De student kan in ieder geval enkele miljoenen tegemoetzien. Ook de proceskosten zijn voor rekening van Allianz. Speelstad Oranje is in handen van ondernemer Hennie van der Most.