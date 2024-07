Tivoli Gardens

Deens pretpark legt zomervuurwerk stil na ongeval: medewerker gewond

Bij een grote vuurwerkshow in het Deense attractiepark Tivoli is een 20-jarige medewerker gewond geraakt. Het pretpark in hoofdstad Kopenhagen presenteert in het zomerseizoen elke zaterdagavond een vuurwerkspektakel. Op zaterdag 20 juli vond een ongeluk plaats.

Daarbij liep het slachtoffer - werkzaam bij een externe firma die het vuurwerk verzorgt - brandwonden op aan zijn nek en vingers. Hij moest naar het ziekenhuis worden gebracht. "Het gaat naar omstandigheden goed met de gewonde jongeman", liet een woordvoerder weten.

Vanwege het incident besloot het management van Tivoli om het wekelijkse vuurwerk tijdelijk te pauzeren, terwijl men onderzoek deed naar het arbeidsongeval. Inmiddels zijn de resultaten bekend. Volgens het park heeft men geen concrete fouten gemaakt.



Maatregelen

Toch worden maatregelen genomen om letsel in de toekomst te voorkomen. Zo wordt het vuurwerk beter afgeschermd en dragen aanwezige medewerkers voortaan kleding gemaakt van brandvertragend materiaal. Het zomervuurwerk in Tivoli wordt weer wekelijks opgevoerd, nog tot en met zaterdag 21 september.