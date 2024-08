Phantasialand

Phantasialand niet blij met parodieën Walibi Belgium en Europa-Park: video's offline gehaald

Phantasialand houdt er niet van om belachelijk gemaakt te worden door de concurrent. Een video van het Duitse pretpark werd maandag geparodieerd door Walibi Belgium. Vandaag deed ook Europa-Park een duit in het zakje, door zelf met een persiflage te komen. Na commentaar van Phantasialand zijn beide filmpjes verwijderd.

In de originele video van Phantasialand zijn verschillende personen bellend te zien bij de ingangen van de attracties Taron, F.L.Y., Mystery Castle en Chiapas. "Let's meet at Europe's best attraction!", verschijnt in beeld. "Oeps, de ontmoetingsplek was waarschijnlijk niet duidelijk genoeg", luidt het bijschrift. Meerdere attracties in het park kunnen gezien worden als de beste van Europa, zo is het idee.

Het ludieke filmpje trok de aandacht van Walibi Belgium, die met een eigen versie kwam. Daarin wordt achtbaan Kondaa gepresenteerd als de beste achtbaan van Europa. "We love you Phantasialand, maar je moet toegeven dat Taron minder airtimes heeft dan Kondaa...", aldus Walibi.



Europa-Park liet een eigen variant eindigen bij de nieuwe achtbaan Voltron Nevera, waar twee bellende medewerkers een groep enthousiaste bezoekers verwelkomen bij "Europe's best attraction". "Hey Phantasialand, de ontmoetingsplek was altijd al duidelijk!", meldde het park. Opvallend is dat één van de bellende personen zelf bij Phantasialand gewerkt heeft als marketeer: Glenn Homburg, te herkennen aan de banaan in zijn oor.



Phantasialand liet het er niet bij zitten. Op verzoek van het attractiepark in Brühl hebben beide concurrenten hun persiflages offline gehaald. Op dit moment is alleen het origineel nog online te vinden, op de officiële TikTok- en Instagram-accounts van Phantasialand.