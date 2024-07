Kermis

25-jarige man dood door klap van reuzenrad

Een 25-jarige man is overleden nadat hij geraakt werd door een tientallen meters hoog reuzenrad. Dat gebeurde op een groot muziekfestival in de Noord-Spaanse gemeente Llanera, onderdeel van de regio Asturië. Toegesnelde hulpverleners konden niets meer voor het slachtoffer betekenen.

De twintiger, woonachtig in Madrid, begaf zich 's nachts rond 04.30 uur in de buurt van het rad. Daar stootte hij per ongeluk zijn hoofd tegen de draaiende constructie. Op dat moment was de attractie in bedrijf.

Autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de toedracht. Volgens Spaanse media leunde de man uit een gondel. "We hebben er alles aan gedaan om zijn leven te redden, maar dat bleek onmogelijk", schrijft de festivalleiding in een verklaring.



Boombastic

Het tragische ongeval vond eerder deze maand plaats op de laatste avond van het Boombastic-festival, waar zo'n 60.000 feestgangers aanwezig waren. Volgens de organisatie staat de veiligheid van het evenement niet ter discussie. Men condoleert de nabestaanden van de man.