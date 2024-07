Kermis

Moeder en kind naar het ziekenhuis na ongeluk met waterbaan

Bij een ongeluk met een waterbaan op een Duitse kermis zijn twee personen gewond geraakt. Een 37-jarige moeder en haar 4-jarige kind moesten worden afgevoerd naar het ziekenhuis na een vaartocht in de 12 meter hoge boomstambaan Big Splash. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

Mogelijk is sprake van lichamelijk letsel door nalatigheid van de exploitant. Het incident vond eerder deze maand plaats in de stad Kleef, gelegen in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Bij een eerste visuele inspectie werden volgens de autoriteiten geen zichtbare gebreken aangetroffen.

Volgens ooggetuigen werd de boot bij een afdaling niet genoeg afgeremd door het water, waardoor de inzittenden een harde klap te verwerken kregen. De vrouw in kwestie zou haar enkel hebben gebroken. Ook het kind is behandeld in het ziekenhuis. De vader, die ook in de boot zat, raakte niet gewond.



Franse firma

Big Splash werd gebouwd door de Franse firma Reverchon. Iets vergelijkbaars gebeurde afgelopen week op de Tilburgse kermis, bij de boomstambaan Jim & Jasper's Wild Wasser. Het waterpeil zou te laag zijn geweest. Daar hielden de bezoekers alleen lichte verwondingen aan het voorval over.