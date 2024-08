Kermis

Zweefmolen stort in op Italiaanse kermis: vier kinderen gewond

Op een kermis in Italië zijn vier kinderen gewond geraakt door het instorten van een zweefmolen. In de attractie is het traditiegetrouw mogelijk om te grijpen naar een bal, om een gratis ritje te verdienen. Volgens ooggetuigen heeft de ijzeren paal waar de bal aan vastzat het begeven.

Videobeelden tonen hoe een panikerende menigte een enorm onderdeel omhoog probeert te houden. Twee van de slachtoffers - 9 en 14 jaar oud - hielden breuken en hoofdletsel aan het voorval over. Zij moesten naar het ziekenhuis gebracht worden.

Het ongeluk vond deze maand plaats in de stad Gallipoli, gelegen in de zuidelijke provincie Lecce. Autoriteiten hebben de carrousel in beslag genomen en verzegeld. Onderzoek moet uitwijzen of sprake was van nalatigheid of overtredingen op het gebied van de veiligheidsvoorschriften.