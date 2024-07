Walibi Belgium

Walibi Belgium: baandelen van nieuwe rollercoaster gearriveerd

Walibi Belgium kan nu echt beginnen met de bouw van een nieuwe achtbaan. Na maanden van voorbereidende werkzaamheden zijn vandaag de eerste baandelen van de attractie aangekomen op het bouwterrein van het nieuwe themagebied Dock World.

Men bestelde een familieachtbaan bij de Duitse fabrikant Gerstlauer. Walibi spreekt over "een zeer speciale levering". Een dronevideo toont hoe blauwe rail uit een vrachtwagen wordt getakeld en in het toekomstige stationsgebouw wordt geplaatst.

Een woordvoerder laat weten dat de volgende grote stappen op de bouwplaats naar verwachting in september gezet worden. De nog naamloze coaster raast straks over het meer in het hart van het park. Eerder was daar de boottocht Gold River Adventure te vinden.



Topsnelheid

Walibi heeft officieel nog geen technische specificaties bekendgemaakt, maar in een bouwaanvraag werden een hoogte van 15 meter, een lengte van 925 meter en een topsnelheid van 65 kilometer per uur genoemd. De opening vindt plaats in 2025.