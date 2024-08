Disneyland Paris

Disneyland Paris tot nu toe grote verliezer van Olympische Spelen: parken opvallend rustig

Disneyland Paris profiteert tot nu toe niet van de Olympische Spelen in de Franse hoofdstad. Normaal gesproken betekent de zomervakantie topdrukte in de Disney-parken, met lange wachtrijen voor attracties en restaurants. Maar nu Parijs duizenden sportliefhebbers verwelkomt, is het opvallend rustig in het Disney-resort in Marne-la-Vallée.

Wie gedacht had Disneyland Paris overspoeld zou worden door toeristen tijdens de Olympische Spelen, komt bedrogen uit. Bij veel grote attracties bedroeg de gemiddelde wachttijd de afgelopen dagen hooguit tien of vijftien minuten. Zelfs in het weekend zijn de meeste wachttijden niet langer dan een half uur.

Restaurants die doorgaans lastig te reserveren zijn, hebben nu volop plek. Kennelijk laten potentiële Disney-gangers zich afschrikken door de aanwezigheid van het internationale sportevenement. Voor bezoekers die wél naar Disneyland afreizen, betekent dat goed nieuws. Ter vergelijking: vorig jaar waren wachtrijen van zestig tot tachtig minuten begin augustus geen uitzondering.



Openingstijden ingekort

Disneyland Paris probeert het tij nog te keren met kortingsacties en bezuinigingsmaatregelen. Zo zijn de openingstijden van het Disneyland Park ingekort: bezoekers zijn momenteel welkom tot 22.30 uur in plaats van 23.00 uur. Vanaf maandag 19 augustus sluit het park al om 22.00 uur. Op maandag 9 september wordt de sluitingstijd vervroegd naar 21.00 uur.



Nog eerder sluiten is geen optie, omdat het donker genoeg moet zijn voor de avondshows Disney Electrical Sky Parade en Disney Illuminations. Vorig jaar bleef het park in de volledige maand augustus geopend tot 23.00 uur. In september sloten de poorten doordeweeks voorheen om 21.30 uur.