Efteling

Vier jaar na de opening: nog steeds hitte-probleem bij Efteling-achtbaan Max & Moritz

Hoge temperaturen en Efteling-achtbaan Max & Moritz gaan nog steeds niet goed samen. Vier jaar na de opening van de attractie heeft fabrikant Mack Rides nog geen oplossing gevonden voor een probleem dat optreedt bij hitte. Treinen worden dan niet voldoende tot stilstand gebracht in het station.

Na een rit komt een trein dan deels buiten het station stil te staan, waardoor de powered coaster noodgedwongen een extra rondje moet maken. De oplossing is om karretjes niet volledig te vullen, zodat de voertuigen minder gewicht hebben.

Mack Rides is de afgelopen jaren al regelmatig langsgekomen voor reparaties, tot nu toe dus zonder resultaat. Efteling-bezoekers worden er wel voor gewaarschuwd. "In verband met een technisch probleem vertrekken er op dit moment geen volle treinen", staat op een bord bij de ingang.



Goed onderzocht

Hoe kan het dat een gerenommeerde attractiebouwer als Mack Rides zo'n probleem niet opgelost krijgt? "Het is niet bekend wat er precies aan de hand is en daarom wordt het goed onderzocht op dit moment", meldt een woordvoerster aan Looopings.



"We vinden dit heel vervelend en zijn er druk mee bezig." Op de openbare onderhoudskalender op de Efteling-website staat dat Max & Moritz buiten gebruik zal zijn van onderhoud van maandag 2 tot en met vrijdag 20 september. Mogelijk wordt dan weer naar de kwestie gekeken.