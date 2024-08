Disneyland Paris

Disneyland Paris toont vernieuwde scènes in sprookjesattractie: Frozen, Winnie de Poeh en Up

Disneyland Paris heropent de sprookjesachtige boottocht Le Pays des Contes de Fées deze week na een maandenlange renovatie. De attractie in Fantasyland is al sinds maart buiten gebruik voor een opknapbeurt. Daarbij zijn drie scènes vervangen.

Vandaag verschijnen de eerste beelden van het eindresultaat. Hans en Grietje, Peter en de Wolf en The Wizard of Oz hebben het veld moeten ruimen. De vrijgekomen plekken zijn ingenomen door taferelen gebaseerd op respectievelijk Winnie de Poeh, Frozen en Up.

Verder werd de besturing vernieuwd en zijn bestaande decors opgefrist. Met name een gigantisch sprookjesboek bij de start van de vaartocht was al geruime tijd in zeer slechte staat. Nu oogt het decorelement weer als nieuw.



Circustrein

Le Pays des Contes de Fées wordt officieel heropend op vrijdag 30 augustus. Dan kan ook de naastgelegen familieachtbaan Casey Jr. - le Petit Train du Cirque weer gaan rijden. De circustrein staat in het teken van Dumbo.