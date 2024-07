Walibi Belgium

Walibi Belgium plaagt Phantasialand met filmpje op social media

Walibi Belgium daagt concurrent Phantasialand uit. In een video op Instagram en TikTok worden Phantasialand-achtbanen Taron en F.L.Y. vergeleken met Walibi's mega coaster Kondaa. De conclusie: het Duitse pretpark is leuk, maar Kondaa spant de absolute kroon.

Het filmpje toont bellend mensen voor de ingangen van Taron, F.L.Y. en Kondaa, met de tekst "Let's meet at Europe's best attraction". In de eerste twee gevallen blijven de oproepen onbeantwoord, maar in het geval van Kondaa volgt er daadwerkelijk een dolenthousiast ritje.

"We love you Phantasialand, maar je moet toegeven dat Taron minder airtimes heeft dan Kondaa...", staat erbij. Het attractiepark in Brühl heeft nog niet gereageerd op de gewaagde actie. In de commentaren op de video valt te lezen dat veel pretparkliefhebbers het niet met Walibi eens zijn.



Ride to Happiness

Een hoop TikTok- en Instagram-gebruikers laten weten dat ze Taron en F.L.Y. wel degelijk vele malen beter vinden dan Kondaa. Ook Untamed in Walibi Holland en The Ride to Happiness in Plopsaland worden meermaals genoemd als coasters die Kondaa kunnen overtreffen.