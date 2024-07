Efteling

Pijnlijk: schedel van Efteling-Laaf laat los

Bezoekers van de Efteling hebben een pijnlijk tafereel aangetroffen in het Lavenlaar. Eén van de bewoners van het Laven-dorpje bleek onlangs gescalpeerd te zijn. Het gaat om een leerling aanwezig in het Leerhuys, het schooltje van de Laven. Zijn schedel was losgeraakt.

Voorbijganger Jennie Theelen filmde het lugubere schouwspel. Ondanks de gruwelijke gebeurtenis staarde de Laaf in kwestie nog steeds dromerig in stilte voor zich uit. Bovendien bleef hij rustig op en neer bewegen met zijn hoofd.

Naast het oor van de scholier is een gat zichtbaar waarin de schedel normaal gesproken wordt vastgeschroefd. "Klinkt een beetje goor, het ziet er ook heel naar uit", luidt het online commentaar van Efteling-vlogger Niels Kooyman. "Moet misschien even naar gekeken worden."