Regisseur aan het woord: wat komt er kijken bij het maken van een pretparkshow?

Jeffrey Erens regisseert theatervoorstellingen, muziekspektakels, videoclips en vuurwerkshows voor attractieparken en aanverwante bedrijven. In een nieuwe aflevering van de Looopings Podcast vertelt hij hoe hij in de branche terecht is gekomen én wat het geheim is van een goede show. Wat is de ideale lengte, hoe ontstaat de verhaallijn en wat heeft een liedje nodig?

Erens schrijft niet alleen scripts en liedteksten, maar werkt ook aan het licht en geluid. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk legt de regisseur uit hoe minutieuze aanpassingen ervoor kunnen zorgen dat het publiek een show anders beleeft. Hij zegt te vertrouwen op een combinatie van ervaring en fingerspitzengefühl. Maar wat doet hij als er een keer geen inspiratie is? En op welk nummer is Erens het meest trots?

De show director is werkzaam voor een Amsterdamse bedrijvengroep met vier firma's gespecialiseerd in belevingen: de Leisure Expert Group, Aniba Entertainment, De Artiestenvilla en Spot On Shows. Aniba verzorgt bijvoorbeeld het entertainment - inclusief Halloween - in Attractie- en Vakantiepark Slagharen. Spot On Shows wordt onder meer ingeschakeld door Walibi Holland voor muzikale vuurwerkshows én de voorstellingen met Eddie de Clown.



Ziggo Dome

Andere opdrachtgevers zijn Walibi Belgium, Toverland, Wildlands Adventure Zoo Emmen en This is Holland. In de ruim 56 minuten durende aflevering worden verschillende pretparkprojecten besproken, van conceptontwikkeling tot eindresultaat. Buiten de industrie regisseerde Erens bijvoorbeeld een concert van Maan de Steenwinkel in de Ziggo Dome en de openingsceremonies van EDC Las Vegas, het grootste dancefestival van Noord-Amerika.