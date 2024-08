Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Video: Vieze Jack zorgt voor volle feestzaal in regenachtig Slagharen

Feestzanger Vieze Jack heeft woensdagavond gezorgd voor een propvolle zaal tijdens een Wild West Summer Night in Attractiepark Slagharen. Vanwege de slechte weersomstandigheden werd zijn optreden niet gehouden op het entreeplein, maar in de overdekte Music Hall. Ondanks de regen was het opvallend druk in het park.

De afgelopen weken stonden in Slagharen al Monique Smit, Samantha Steenwijk, Gebroeders Ko, Thomas Berge, Tim Douwsma en Jeffrey Heesen op het podium. Aanstaande zaterdag sluit goochelaar Steven Kazàn de reeks avondopenstellingen af. Vieze Jack, vergezeld door twee danseressen, bleek tot dusver het populairst.

Hij bracht onder andere zijn nummers De Hut Verbouwen, Zeg Eens Meisje, Stuntpiloot Jack, Niet Naar Huis Toe, De Jack Express, Brandweerman Jack en Captain Jack ten gehore. De Music Hall wordt normaal gesproken gebruikt voor theatervoorstellingen met Slagharen-mascottes Randy en Rosie.