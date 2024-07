Efteling

Nieuwe statiegeldbekers Efteling zorgen voor problemen: 'Dit is echt pure ellende'

Het nieuwe statiegeldsysteem van de Efteling werkt allesbehalve feilloos. Sinds 9 juli worden warme dranken geschonken in een nieuw soort beker, waar 25 eurocent statiegeld op geheven wordt. Online wemelt het inmiddels van de klachten over het concept.

"Er is best wel wat gedoe over", legt Efteling-vlogger Niels Kooyman uit in een update op YouTube. "Het werkt niet zo lekker. Die kartonnen bekertjes zijn vies, worden kleffig. Je kunt ze niet echt in je tas stoppen, want dan gaan ze helemaal kapot. Mensen zijn hier niet blij mee."

Het is de bedoeling dat bezoekers de bekers na afloop inleveren bij een automaat om het statiegeld terug te krijgen. Daar treden regelmatig problemen op: de inleverautomaten herkennen de bekers niet. "Verpakking niet geaccepteerd", verschijnt vaak op het scherm.



Lange rij

"Ik zie heel veel video's van mensen die in een lange rij staan of mensen die proberen bekertjes in te leveren en ze gewoon niet ingeleverd krijgen", aldus Kooyman. Het gevolg: bezoekers gooien de statiegeldbekers gewoon in de prullenbak. Daarmee verdwijnt ook het duurzaamheidsaspect. "Misschien hadden ze het beter niet kunnen doen. Dit is gewoon echt pure ellende."



De Efteling heeft er nog geen oplossing voor. "Wat vervelend dat het niet lukt", reageert het park op één van de online klachten. "Heb je dit al bij meerdere automaten geprobeerd?" Men suggereert dus om de vieze, lekkende koffiebekers mee te nemen naar de andere kant van het park, om daar opnieuw een poging te wagen de 25 eurocent terug te vragen. De meeste bezoekers zullen daar uiteraard geen zin in hebben.



Papier

Bij de introductie van de bekers gaf de Efteling aan dat het gaat om een "tijdelijke oplossing", passend bij de ambitie van het park "om 0 procent restafval te veroorzaken". Veel andere attractieparken kiezen voor herbruikbare plastic bekers met een thematische opdruk. De Efteling ging voor wegwerpbekers gemaakt van minimaal 95 procent papier.