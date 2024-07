Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Vlammenzee in Wigwamwereld Slagharen: indianentent afgebrand

De Wigwamwereld van Attractie- en Vakantiepark Slagharen is getroffen door een brand. Een indianentent ging vanmiddag in vlammen op. Er bleef nauwelijks iets van over: op de plek waar de tipi stond, is nu een zwartgeblakerde puinhoop zichtbaar.

Om 15.55 uur werd de brandweer opgeroepen voor een brand in een "bijgebouw" op het terrein van Slagharen. Uiteindelijk bleek een tipi in lichterlaaie te staan. Dat zorgde voor veel rookontwikkeling in de omgeving. Omliggenden tenten bleven gespaard.

Bij het ontstaan van het vuur was het gezin dat er logeerde niet aanwezig, meldt een woordvoerder aan Looopings. Er vielen dan ook geen gewonden. Slagharen zoekt in overleg met de vakantiegasten naar een oplossing. Zij krijgen in ieder geval een nieuwe accommodatie aangeboden.



Tentstokken

De afgebrande tipi bevindt zich achteraan het wigwamgebied. Wie goed kijkt, ziet in de restanten nog enkele elektrische apparaten staan. De tentstokken zijn gebogen door de hoge temperaturen. Inmiddels hebben medewerkers bouwhekken met oude zeilen rond het tafereel geplaatst.