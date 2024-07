Alton Towers Resort

Engels pretpark Alton Towers sluit houten achtbaan na smeulende brand

Bij de houten achtbaan in het Engelse pretpark Alton Towers is vrijdagmiddag een smeulend brandje ontstaan. Bezoekers zagen rookontwikkeling rond de constructie van rollercoaster Wicker Man. Dat is niet ongewoon, aangezien er bij de attractie gebruikgemaakt wordt van rookeffecten. In dit geval ging het echter níet om een speciaal effect.

"De rook die vandaag zichtbaar was, had niet te maken met de attractie zelf", meldt Alton Towers in een verklaring. "Waarschijnlijk ging het om een los object. Ons team heeft het probleem snel kunnen verhelpen." De schade viel dan ook mee. Wel blijft Wicker Man tot nader order gesloten voor inspecties en onderhoud.

Wicker Man, geopend in 2018, werd gepresenteerd als "de eerste houten achtbaan ter wereld die vuur en hout combineert". Een voorlichter benadrukt dat de 22 meter hoge en 795 meter lange achtbaan is gemaakt van behandeld hout. Dat materiaal werkt brandvertragend.



Efteling

Voor de bouw was de Amerikaanse firma Great Coasters International verantwoordelijk, bekend van bijvoorbeeld Joris en de Draak in de Efteling, Troy in Toverland en Wodan in Europa-Park. Bij Joris en de Draak vond in mei 2022 iets vergelijkbaars plaats, toen de baan gesloten moest worden vanwege brandschade. Een deel van de baan was gaan smeulen.