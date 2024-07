Efteling

Een nieuwe Laaf in de Efteling: oud Laven-huisje wordt weer bewoond

Een nieuwe Laaf heeft zijn intrek genomen in de Efteling. Na ruim twintig jaar wordt een oud Laven-huisje in het attractiepark weer bewoond. Het park werkt aan een nieuwe invulling voor het Lurk en Limoenhuys, een oud cafeetje achteraan het Lavenlaar. Er ontstaat een kijktafereel inclusief een animatronic.

Looopings maakte in december vorig jaar al melding van het project. Hoewel de Efteling er zelf nog niet publiekelijk over gecommuniceerd heeft, verraden foto's dat er inderdaad gewerkt wordt aan een nieuwe scène. Het is voor het eerst sinds de opening in 1990 dat de Efteling een volledig nieuw schouwspel realiseert in het Laven-dorp.

In het Lurk en Limoenhuys waren in de jaren negentig alcoholische versnaperingen verkrijgbaar. Door teruglopende klandizie is kort na de eeuwwisseling besloten om de poort te sluiten. De afgelopen jaren werden klusgeluiden afgespeeld, om aan te geven dat er gewerkt werd aan iets nieuws.



Opgeknapt

In 2024 vindt eindelijk écht een verbouwing plaats. Als onderdeel van een breder renovatieproject wordt toegewerkt naar de langverwachte heropening van het Lurk en Limoenhuys. De afgelopen weken is het exterieur opgeknapt. Binnen maakte een oude bar plaats voor een nieuw decor.



Intern heeft de Efteling al wel bevestigd dat het Lurk en Limoenhuys een tweede leven krijgt. Aan het personeel is zelfs al een ontwerp getoond. De officiële communicatie laat waarschijnlijk niet lang meer op zich wachten. Wanneer het huisje weer toegankelijk zal zijn, is nog niet duidelijk.