Youtubers nemen zesdelige zomerse sitcom op in Duinrell

Twee bekende Nederlandse youtubers hebben een eigen sitcom opgenomen in Duinrell. Het Wassenaarse attractiepark is het decor van de komische YouTube-serie Op Vakantie met Quinn en Aaron, gemaakt door de eeneiige tweeling Quinn en Aaron Bezemer (20). Inmiddels staan alle zes de afleveringen online. Ze zijn tot nu toe gemiddeld 70.000 keer bekeken.

De Bezemer-broertjes krijgen in de video's gezelschap van Duinrell-presentator Eduard 'Ed' Verbaarschot. Hij hielp ook met de productie. Verder spelen Leo Bezemer, Milan van Weelden, Sem Ben Yakar, Amber van Kesteren, Mylène Waalewijn en Rosanne Waalewijn in de serie.

Kijkers zien onder meer hoe de broers aan het werk gaan in het pretpark, vastzitten in het reuzenrad, een watergevecht houden en last krijgen van een stalker. Verder komen meerdere vakantieliefdes voorbij. Een spraakmakend moment in de derde aflevering is een zoen tussen Quinn Bezemer en een andere jongen.