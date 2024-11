Efteling

Puzzelboek met Efteling-thema vanaf vandaag verkrijgbaar

Puzzelende Efteling-fans kunnen nu een speciaal puzzelboek aanschaffen. In samenwerking met de firma Denksport is Het Wonderlijke Efteling Puzzelboek ontwikkeld, bestaand uit een puzzeltocht door het park. De zes categorieën staan in het teken van het Sprookjesbos en de vijf rijken Fantasierijk, Marerijk, Reizenrijk, Ruigrijk en Anderrijk.

"De verschillende puzzels stellen niet alleen jouw kennis over de Efteling op de proef, maar laten je ook op een nieuwe manier het attractiepark ontdekken", meldt Denksport. Ook griezelgebied Huyverwoud, met de nieuwe attractie Danse Macabre, heeft al een plek gekregen.

Het puzzel- en quizboek van 160 pagina's is bedoeld "voor Efteling-liefhebbers, -kenners en -fans". De verkoopdatum werd meermaals uitgesteld. Vanaf vandaag is het boek verkrijgbaar bij boekhandels en webwinkels, voor 18,75 euro. Het product ligt ook in de souvenirwinkels van de Efteling.